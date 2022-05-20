США передадут Украине системы ПВО Patriot. Они в новом пакете помощи, - WP

США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они должны войти в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, который недавно одобрил Сенат США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Washington Post .

Новый пакет помощи, который был одобрен в четверг, 19 мая, предусматривает военную помощь Украине в размере 20 млрд долларов. На эти средства, как пишет издание, планируется профинансировать передачу украинской армии систем вооружения, таких как Patriot и дальнобойная артиллерия.