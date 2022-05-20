США передадут Украине системы ПВО Patriot. Они в новом пакете помощи, - WP
США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они должны войти в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, который недавно одобрил Сенат США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Washington Post.
Новый пакет помощи, который был одобрен в четверг, 19 мая, предусматривает военную помощь Украине в размере 20 млрд долларов. На эти средства, как пишет издание, планируется профинансировать передачу украинской армии систем вооружения, таких как Patriot и дальнобойная артиллерия.
В пакет, по данным Washington Post, также включены более 8 млрд долларов общей экономической поддержки Украины, почти 5 млрд долларов глобальной продовольственной помощи и более чем 1 млрд долларов на поддержку беженцев.
Напомним, выделение еще 40 млрд долларов на поддержку Украины поддержали вчера 86 сенаторов. Против выступили лишь 11 представителей Республиканской партии.
Кроме того, вчера президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 100 млн долларов.
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