США передадуть Україні системи ППО Patriot. Вони у новому пакеті допомоги, - WP

США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Вони мають увійти до нового пакету допомоги в розмірі 40 млрд доларів, який нещодавно схвалив Сенат США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Washington Post .

Новий пакет допомоги, який був схвалений у четвер, 19 травня, передбачає військову допомогу Україні в розмірі 20 млрд доларів. На ці кошти, як пише видання, планується профінансувати передачу українській армії систем озброєння, таких як Patriot і далекобійна артилерія.