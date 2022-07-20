UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США передадут Украине еще четыре РСЗО HIMARS, - глава Пентагона

Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. В частности, в него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина в ходе встречи в формате "Рамштайн-4".

"Мы продолжим оказывать исторический уровень помощи, чтобы помочь Украине защитить себя. На этой неделе мы объявим наш следующий пакет военной помощи для Украины. В него войдут еще четыре HIMARS, которые украинцы так эффективно использовали и которые существенно изменили ситуацию на поле боя", - подчеркнул Остин.

Также он добавил, что в пакет помощи войдут снаряды для РСЗО и артиллерии, которую Украина получила от стран Запада.

Напомним, вчера стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявит о выделении Украине очередного пакета военной помощи для Украины, который будет включать дополнительные ракетные системы HIMARS.

Также мы писали, что четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) началась в среду, 20 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиУкраинаРСЗОВоенная помощь