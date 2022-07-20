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США передадуть Україні ще чотири РСЗВ HIMARS, - глава Пентагону

Фото: Ллойд Остін, міністр оборони США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США анонсували новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, до нього увійдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна в ході зустрічі у форматі "Рамштайн-4".

"Ми продовжимо надавати історичний рівень допомоги, щоб допомогти Україні захистити себе. Цього тижня ми оголосимо наш наступний пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть ще чотири HIMARS, які українці так ефективно використовували і які суттєво змінили ситуацію на полі бою", - підкреслив Остін.

Також він додав, що в пакет допомоги увійдуть снаряди для РСЗВ і артилерії, яку Україна отримала від країн Заходу.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про виділення Україні чергового пакету військової допомоги для України, який включатиме додаткові ракетні системи HIMARS.

Також ми писали, що четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) почалася в середу, 20 липня.

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