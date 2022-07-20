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Встреча союзников в формате "Рамштайн-4" началась

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Среда 20 июля 2022 15:21
Встреча союзников в формате "Рамштайн-4" началась Архивное фото: встреча союзников в формате "Рамштайн-4" началась (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) началась в среду, 20 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США в Twitter.

Министр обороны США Ллойд Остин уже выступил на встрече со вступительной речью.

На этот раз встреча руководителей министерств обороны проходит онлайн.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитр Кулеба заявлял, что на четвертом "Рамштайне" планируется анонсирование новых поставок оружия для Вооруженных сил Украины.

Во время переговоров также могут обсудить вопросы, возникающие с логистикой или принятием решений по поставкам.

Кроме этого, к формату могут присоединятся новые государства.

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