Встреча союзников в формате "Рамштайн-4" началась

Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) началась в среду, 20 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США в Twitter .

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon during a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/5axTVNMHWt — Department of Defense (@DeptofDefense) July 20, 2022

Министр обороны США Ллойд Остин уже выступил на встрече со вступительной речью.

На этот раз встреча руководителей министерств обороны проходит онлайн.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитр Кулеба заявлял, что на четвертом "Рамштайне" планируется анонсирование новых поставок оружия для Вооруженных сил Украины.

Во время переговоров также могут обсудить вопросы, возникающие с логистикой или принятием решений по поставкам.

Кроме этого, к формату могут присоединятся новые государства.