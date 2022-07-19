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США предоставят Украине очередной пакет военной помощи с HIMARS

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Вашингтон, Вторник 19 июля 2022 23:00
США предоставят Украине очередной пакет военной помощи с HIMARS Фото: спикер Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявит о выделении Украине очередного пакета военной помощи для Украины, который будет включать дополнительные ракетные системы HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джона Кирби.

"Мы продолжим оказывать Украине исторический уровень помощи в области безопасности. Позже на этой неделе администрация объявит о следующем пакете вооружений и оборудования для Украины. Он будет включать больше HIMARS, которые украинцы очень эффективно используют для создания разницы на поле боя", - отметил он.

По его словам, в этом пакете также будут дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты для РЗСО.

Напомним, как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, для того, чтобы перейти в контрнаступление, ВСУ должны получить около сотни систем HIMARS.

Отметим, завтра западные союзники на встрече в формате "Рамштайн" могут объявить о предоставлении дополнительных вооружений.

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