В США ожидают, что Украина в новых поставках получит дополнительные РСЗО

Белый дом ожидает, что в новом пакете военной помощи Украина получит тяжелое вооружение. Речь идет о дополнительных реактивных системах залпового огня HIMARS.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"В следующем пакете помощи США мы ожидаем, что состоится дальнейшая поставка этих систем", - заявил он.
Он напомнил, что Украине уже отправили четыре такие РСЗО. При этом Салливан подчеркнул, что главное правильное интегрирование данного вооружение на фронте.
"Мы должны делать это постепенно и главное, о чем мы думаем при этом, сколько из них могут быть эффективно интегрированы на поле боя... С увеличением количества систем должно расти число обученного персонала и это будет происходить в предстоящие недели и месяцы", - сказал американский чиновник.
Напомним, США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 1 млрд долларов.
Также Германия пообещала передать три РСЗО Mars, Польша и Нидерланды - артиллерию, а Канада - заменяемые стволы для поддержания дальности и точности.
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