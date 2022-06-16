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У США очікують, що Україна в нових поставках отримає додаткові РСЗВ

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білий дім очікує, що в новому пакеті військової допомоги Україна отримає важке озброєння. Йдеться про додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У наступному пакеті допомоги США ми очікуємо, що відбудеться подальша поставка цих систем", - заявив він.

Він нагадав, що Україні вже відправили чотири такі РСЗВ. При цьому Салліван підкреслив, що головне правильне інтегрування даного озброєння на фронті.

"Ми повинні робити це поступово і головне, про що ми думаємо при цьому, скільки з них можуть бути ефективно інтегровані на полі бою... Зі збільшенням кількості систем має зростати число навченого персоналу і це буде відбуватися в майбутні тижні і місяці", - сказав американський чиновник.

Нагадаємо, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів.

Також Німеччина пообіцяла передати три РСЗВ Mars, Польща та Нідерланди-артилерію, а Канада - замінні стовбури для підтримки дальності і точності.

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