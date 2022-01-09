США не ожидают прорывов на предстоящих переговорах с Россией по "гарантиям безопасности"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает прорывов на переговорах по "гарантиям безопасности" России, которые начнутся вечером 9 декабря в Женеве . При этом дипломат допустил возможность найти общий язык с Москвой по ряду вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

"Я не думаю, что на следующей неделе мы увидим какие-либо прорывы", - сказал Блинкен.

По его словам, в ходе встречи может быть достигнут прогресс в разрешении вопросов, вызывающих озабоченности у обеих сторон. Дипломат добавил, что это будет способствовать улучшению безопасности.

"Любой прогресс, которого мы хотим добиться, возможен только на обоюдной основе", - добавил госсекретарь.