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США не ожидают прорывов на предстоящих переговорах с Россией по "гарантиям безопасности"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает прорывов на переговорах по "гарантиям безопасности" России, которые начнутся вечером 9 декабря в Женеве. При этом дипломат допустил возможность найти общий язык с Москвой по ряду вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Я не думаю, что на следующей неделе мы увидим какие-либо прорывы", - сказал Блинкен.

По его словам, в ходе встречи может быть достигнут прогресс в разрешении вопросов, вызывающих озабоченности у обеих сторон. Дипломат добавил, что это будет способствовать улучшению безопасности.

"Любой прогресс, которого мы хотим добиться, возможен только на обоюдной основе", - добавил госсекретарь.

Напомним, ранее в МИД России допустили, что диалог между США и РФ по "гарантиям безопасности" может ограничиться одной встречей.

Отметим, вечером 9 января в Женеве начнутся переговоры между США и РФ по так называемым "гарантиям безопасности". Американскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель госсекретаря США.

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