RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США не очікують проривів на майбутніх переговорах з Росією щодо "гарантій безпеки"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує проривів на переговорах щодо "гарантій безпеки" Росії, які почнуться ввечері 9 грудня в Женеві. При цьому дипломат допустив можливість знайти спільну мову з Москвою по ряду питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Я не думаю, що наступного тижня ми побачимо будь-які прориви", - сказав Блінкен.

За його словами, в ході зустрічі може бути досягнутий прогрес у розв'язанні питань, що викликають заклопотаності у обох сторін. Дипломат додав, що це сприятиме поліпшенню безпеки.

"Будь-який прогрес, якого ми хочемо домогтися, можливий тільки на обопільній основі", - додав держсекретар.

Нагадаємо, раніше в МЗС Росії допустили, що діалог між США і РФ щодо "гарантій безпеки" може обмежитися однією зустріччю.

Зазначимо, увечері 9 січня в Женеві почнуться переговори між США і РФ щодо так званих "гарантій безпеки". Американську делегацію на переговорах очолюватиме заступник держсекретаря США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРосійська Федерація