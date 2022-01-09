США не очікують проривів на майбутніх переговорах з Росією щодо "гарантій безпеки"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує проривів на переговорах щодо "гарантій безпеки" Росії, які почнуться ввечері 9 грудня в Женеві. При цьому дипломат допустив можливість знайти спільну мову з Москвою по ряду питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
"Я не думаю, що наступного тижня ми побачимо будь-які прориви", - сказав Блінкен.
За його словами, в ході зустрічі може бути досягнутий прогрес у розв'язанні питань, що викликають заклопотаності у обох сторін. Дипломат додав, що це сприятиме поліпшенню безпеки.
"Будь-який прогрес, якого ми хочемо домогтися, можливий тільки на обопільній основі", - додав держсекретар.
Нагадаємо, раніше в МЗС Росії допустили, що діалог між США і РФ щодо "гарантій безпеки" може обмежитися однією зустріччю.
Зазначимо, увечері 9 січня в Женеві почнуться переговори між США і РФ щодо так званих "гарантій безпеки". Американську делегацію на переговорах очолюватиме заступник держсекретаря США.