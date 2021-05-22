США ожидают продолжения крепкого сотрудничества с Украиной на море
Вашингтон поддерживает продолжение сотрудничества с Украиной на море. Национальный день мореплавания отмечают в Соединенных Штатах 22 мая.
В посольстве вспомнили визит катера Береговой охраны США Hamilton в порт Одессы 10 мая.
"Мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США "Гамильтон" в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украины", - говорится в сообщении.
Hamilton является первым катером береговой охраны США, который вошел в Черное море с 2008 года. Последний раз Черное море посещал катер USCGC Dallas.
В ответ на визит американского катера Черноморский флот РФ отправил в Черное море гвардейский ракетный крейсер "Москва".
Ранее Россия закрыла акваторию Крыма для иностранных кораблей. Ограничения будут действовать до конца октября.