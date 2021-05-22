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США очікують продовження міцної співпраці з Україною на морі

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Вашингтон, Субота 22 травня 2021 23:11
США очікують продовження міцної співпраці з Україною на морі Фото: США підтримують співпрацю з Україною на морі (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Артур Родивилов

Вашингтон підтримує продовження співпраці з Україною на море. Національний день мореплавання відзначають в Сполучених Штатах 22 травня.

Про це повідомляє посольство США в Україні у Twitter.

У посольстві згадали візит катера берегової охорони США Hamilton в порт Одеси 10 травня.

"Ми хочемо згадати недавній візит катера берегової охорони США "Гамільтон" до Одеси і сподіваємося на продовження міцного партнерства між ВМС і морською охороною США і України", - йдеться в повідомленні.

Hamilton є першим катером берегової охорони США, який увійшов в Чорне море з 2008 року. Останній раз Чорне море відвідував катер USCGC Dallas.

У відповідь на візит американського катера Чорноморський флот РФ відправив у Чорне море гвардійський ракетний крейсер "Москва".

Раніше Росія закрила акваторію Криму для іноземних кораблів. Обмеження діятимуть до кінця жовтня.

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