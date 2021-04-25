Россия на полгода закрыла акваторию Крыма для иностранных кораблей

Россия с субботы, 24 апреля, запретила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в районах Крымской акватории. Ограничения будут действовать до 31 октября.

Об этом сообщило российское издание "Коммерсантъ" .

Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова.

Керченский пролив и подходы к нему остались свободными для судоходства.

Как пишет DW, в США это решение вызвало обеспокоенность. В Пентагоне его назвали попыткой дестабилизации ситуации в Украине.

"Мы призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и наращивание сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Евросоюз также призвал РФ пересмотреть решение о закрытии части акватории Крыма.

"Решение России закрыть отдельные районы Черного моря до 31 октября и ограничить доступ в воздушное пространство над нелегально аннексированным Крымом является дальнейшим нарушением международных норм и дестабилизирует ситуацию в регионе. Мы призываем Россию отменить эти решения", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.