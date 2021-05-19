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Байден в беседе с Путиным указал на подрыв Россией морских конвенций

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Вашингтон, Среда 19 мая 2021 22:59
Байден в беседе с Путиным указал на подрыв Россией морских конвенций Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным действия России в сфере безопасности на море. Москва нарушает принятые в мировом сообществе нормы.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что устоявшиеся принципы поведения на море, такие как свобода судоходства, являются опорой мировой экономики и международной безопасности.

"Мы видим, что эти правила все больше ставятся под вопрос как быстрым развитием технологий, так и подрывными действиями таких стран, как Китай и Россия, с которыми я непосредственно это обсуждал: как с председателем КНР Си Цзиньпином, так и с президентом Путиным", - сказал президент.

Напомним, Россия закрыла акваторию Крыма для иностранных кораблей. Ограничения будут действовать до конца октября.

Ранее МИД Украины выразил решительный протест в связи с действиями России и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии части акватории Черного моря.

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