США не ожидают эскалации на границе Украины с Россией в ближайшее время

США не ожидают эскалации напряженности на границе Украины с Россией в ближайшее время. Стягивание российских войск в этот регион могло быть попыткой напугать Киев и Вашингтон.

Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

“Мы знаем, что часть войск была отведена (от границ Украины - ред.) и напряженность снизилась. Это хорошие новости. Мы продолжаем внимательно отслеживать обстановку. Сейчас мы не ожидаем чего-либо драматического или надвигающегося в ближайшее время”, - сказал Милли в ходе онлайн-конференции, организованной институтом имени Джона Маккейна. Генерал также отметил, что концентрацию российских войск на границе Украины Москва объясняла “частью учений”. "Возможно, это попытка запугать или повлиять на власти Украины. Возможно, это также попытка проверить нашу новую администрацию, все из этого может оказаться правдой", - добавил он.