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США не ожидают эскалации на границе Украины с Россией в ближайшее время

Новина українською → Вашингтон, Среда 28 апреля 2021 17:25
США не ожидают эскалации на границе Украины с Россией в ближайшее время Фото: глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милл (twitter.com/22Kaybo)
Автор: РБК-Украина

США не ожидают эскалации напряженности на границе Украины с Россией в ближайшее время. Стягивание российских войск в этот регион могло быть попыткой напугать Киев и Вашингтон.

Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

“Мы знаем, что часть войск была отведена (от границ Украины - ред.) и напряженность снизилась. Это хорошие новости. Мы продолжаем внимательно отслеживать обстановку. Сейчас мы не ожидаем чего-либо драматического или надвигающегося в ближайшее время”, - сказал Милли в ходе онлайн-конференции, организованной институтом имени Джона Маккейна.

Генерал также отметил, что концентрацию российских войск на границе Украины Москва объясняла “частью учений”. "Возможно, это попытка запугать или повлиять на власти Украины. Возможно, это также попытка проверить нашу новую администрацию, все из этого может оказаться правдой", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что только прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным могут окончательно предотвратить эскалацию конфликта между странами. По его словам, для этого нужна политическая воля Путина.

Отметим, до этого президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на отвод российских войск, украинская армия должна быть готова к их возвращению.

Как писало РБК-Украина, 22 апреля в Минобороны России объявили об отводе войск от украинской границы. Россия стягивала войска к Украине с начала апреля, разместив лишь у восточной границы более 100 тысяч военных.

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