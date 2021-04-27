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Кулеба: отвод российских войск не означает, что угроза исчезла

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 20:07
Кулеба: отвод российских войск не означает, что угроза исчезла Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отвод российских войск от украинской границы. По его мнению, угроза нападения со стороны России все еще не исчезла.

Об этом говорилось в интервью Кулебы для программы BBC HARDtalk.

По словам министра, отвод российских войск от Украины не означает полной деэскалации ситуации.

"Передислокация не означает полной деэскалации, поскольку даже если то, что мы видели за последние недели, было просто тренировками, то мы увидели, к чему они тренировались. Они учились совершать нападение на Украину. Это факт", - сказал глава МИД.

Кулеба добавил, что благодаря поддержке партнеров Украине удалось добиться отвода российских войск, но Россия может снова это повторить.

"На этот раз мы одержали успех. Мы сделали шаги вместе с нашими партнерами. Но это не значит, что угроза исчезла, что они не будут пытаться повторить это", - пояснил он.

Напомним, до этого президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на отвод российских войск, украинская армия должна быть готова к их возвращению.

Как писало РБК-Украина, 22 апреля в Минобороны России объявили об отводе войск от украинской границы. Россия стягивала войска к Украине с начала апреля, разместив лишь у восточной границы более 100 тысяч военных.

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