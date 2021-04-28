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США не очікують ескалації на кордоні України з Росією найближчим часом

Новость на русском → Вашингтон, Середа 28 квітня 2021 17:25
США не очікують ескалації на кордоні України з Росією найближчим часом Фото: голова Комітету начальників штабів ЗС США Марк Мілл (twitter.com/22Kaybo)
Автор: РБК-Україна

США не очікують ескалації напруженості на кордоні України з Росією найближчим часом. Стягування російських військ у цей регіон могло бути спробою налякати Київ і Вашингтон.

Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі.

“Ми знаємо, що частина військ була відведена (від кордонів України - ред.) і напруженість знизилася. Це Хороші новини. Ми продовжуємо уважно відстежувати обставини. Зараз ми не очікуємо чогось драматичного або насувається найближчим часом",- сказав Міллі в ході онлайн-конференції, організованої інститутом імені Джона Маккейна.

Генерал також зазначив, що концентрацію російських військ на кордоні України Москва пояснювала "частиною навчань". "Можливо, це спроба залякати або вплинути на владу України. Можливо, це також спроба перевірити нашу нову адміністрацію, все з цього може виявитися правдою", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що тільки прямі переговори з російським лідером Володимиром Путіним можуть остаточно запобігти ескалації конфлікту між країнами. За його словами, для цього потрібна політична воля Путіна.

Відзначимо, до цього президент Володимир Зеленський заявив, що незважаючи на виведення російських військ, українська армія повинна бути готова до їх повернення.

Як писало РБК-Україна, 22 квітня в Міноборони Росії оголосили про відведення військ від українського кордону.Росія стягувала війська до України з початку квітня, розмістивши лише у східного кордону понад 100 тисяч військових.

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