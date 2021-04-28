США не очікують ескалації на кордоні України з Росією найближчим часом

США не очікують ескалації напруженості на кордоні України з Росією найближчим часом. Стягування російських військ у цей регіон могло бути спробою налякати Київ і Вашингтон.

Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі.

“Ми знаємо, що частина військ була відведена (від кордонів України - ред.) і напруженість знизилася. Це Хороші новини. Ми продовжуємо уважно відстежувати обставини. Зараз ми не очікуємо чогось драматичного або насувається найближчим часом",- сказав Міллі в ході онлайн-конференції, організованої інститутом імені Джона Маккейна. Генерал також зазначив, що концентрацію російських військ на кордоні України Москва пояснювала "частиною навчань". "Можливо, це спроба залякати або вплинути на владу України. Можливо, це також спроба перевірити нашу нову адміністрацію, все з цього може виявитися правдою", - додав він.