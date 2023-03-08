В США оцінили, чи можуть президентські вибори вплинути на допомогу Україні

Перш ніж в США розпочнуться президентські вибори, Вашингтон забезпечить фінансування Києва аж до ранньої весни 2024 року. Після цього у питанні виділення фінансів ситуація може стати більш складною.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній директор Ради безпеки США у справах Європи Алекс Віндман.

"Я не настільки песимістичний щодо великої битви. Деякі речі обговорюватимуться, наприклад, про нагляд за допомогою, яка йде в Україну. Це має бути частиною будь-якої майбутньої угоди, щоб отримати додаткове фінансування", - сказав Віндман.

Він наголосив, вкрай правих прихильників екс-президента США Дональда Трампа в Конгресі не так вже й багато.

"Є безліч конгресменів, які мешкають у районах з українським населенням або, що важливіше, зі східноєвропейським населенням, яке дуже підтримує Україну. І вони розуміють, що якщо вони хочуть бути переобраними, їм доведеться дотримуватись бажань своїх виборців, які дуже підтримують Україну", - підкреслив Віндман.

За його словами, поточне фінансування України від США в розмірі 45 мільярдів, яке було прийняте Конгресом ще в грудні, закінчиться, ймовірно, ближче до осені, наприкінці літа чи восени.

"Перш ніж ми увійдемо до сезону виборів 2024 року, перш ніж це стане політичною "гарячою картоплею", буде ще один раунд фінансування, можливо, не такий великий, але він забезпечить підтримку України принаймні до пізньої зими, ранньої весни 2024 року", - розповів Віндман.

На його думку, вже наступний раунд фінансування, який буде під час сезону виборів у США, буде дещо складнішим.

"У нас проходитимуть праймеріз. Усередині Республіканської партії буде маргінальний елемент, який дуже підтримує Трампа, і він боротиметься з більш поміркованими елементами. Це відбуватиметься через рік чи через рік та кілька місяців від нинішнього моменту", - пояснив Відман.

Нагадаємо, наступні президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Чинний президент Джо Байден заявляв про свій намір балотуватися, але поки що офіційно не виставив свою кандидатуру.

Додамо, що наприкінці минулого року президент США Джо Байден підписав закон про бюджет на 2023 рік, який включає багатомільярдну допомогу Україні. Зокрема, пакет включає майже 45 млрд доларів.

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