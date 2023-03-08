В США оценили, могут ли президентские выборы повлиять на помощь Украине

Прежде чем в США начнутся президентские выборы, Вашингтон обеспечит финансирование Киева до ранней весны 2024 года. После этого в вопросе выделения финансов ситуация может оказаться более сложной.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший директор Совбеза США по делам Европы Алекс Виндман.

"Я не столь пессимистичен в отношении великой битвы. Некоторые вещи будут обсуждаться, например, о надзоре за помощью, которая идет в Украину. Это должно быть частью любого будущего соглашения, чтобы получить дополнительное финансирование", - сказал Виндман.

Он подчеркнул, что крайне правых сторонников экс-президента США Дональда Трампа в Конгрессе не так уж много.

"Есть множество конгрессменов, проживающих в районах с украинским населением или, что важнее, с восточноевропейским населением, которое очень поддерживает Украину. И они понимают, что если они хотят быть переизбранными, им придется придерживаться желаний своих избирателей, которые очень поддерживают Украину", - подчеркнул Виндман.

По его словам, текущее финансирование Украины от США в размере 45 миллиардов, принятое Конгрессом еще в декабре, закончится, вероятно, ближе к осени, в конце лета или осенью.

"Прежде чем мы войдем в сезон выборов 2024 года, прежде чем это станет политической "горячей картошкой", будет еще один раунд финансирования, возможно, не такой большой, но он обеспечит поддержку Украины по крайней мере до поздней зимы, ранней весны 2024 года", - рассказал Виндман.

По его мнению, уже следующий раунд финансирования, который будет в сезон выборов в США, будет несколько сложнее.

"У нас будут проходить праймериз. Внутри Республиканской партии будет маргинальный элемент, очень поддерживающий Трампа, и он будет бороться с более умеренными элементами. Это будет происходить через год или через год и несколько месяцев от нынешнего момента", - пояснил Видман.

Напомним, следующие президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Действующий президент Джо Байден заявлял о своем намерении баллотироваться, но пока официально не выставил свою кандидатуру.

Добавим, что в конце прошлого года президент США Джо Байден подписал закон о бюджете на 2023 год, включающий многомиллиардную помощь Украине. В частности, пакет включает около 45 млрд долларов.

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