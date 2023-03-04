ua ru
Сб, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден збирає команду для старту передвиборчої кампанії у квітні, - Reuters

Новость на русском →
США, Субота 04 березня 2023 03:46
Байден збирає команду для старту передвиборчої кампанії у квітні, - Reuters Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії, який може відбутися в квітні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що зараз його команда намагається залучити ключових представників демократів. Національний комітет демократів (DNC) створить "національну раду консультантів", до складу якої увійдуть "політики-зірки". Вони відомі своїми власними амбіціями на вищі посади, але залишилися на задньому плані після того, як демократи зберегли свою більшість у Сенаті на зборах 2022 року.

Нова консультативна рада використовуватиметься для демонстрації єдності партії, яка стоїть за кандидатом, поїздок країною для участі у передвиборчій кампанії та інтерв'ю на телебаченні від імені партії і кандидата.

За інформацією Reuters, Джо Байден збирається оголосити про своє повторне висування на виборах у квітні, хоча дата може змінитися. Зараз його команда робить інші кроки, включаючи вибір керівника кампанії та міста, де відбудеться партійна конвенція в 2024 році.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден у найближчі кілька тижнів оголосить про намір балотуватися на другий президентський термін 2024 року.

Інформацію про плани Байдена підтверджували журналістам видання The Hill два джерела з оточення президента ще у квітні 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін