UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США оценили усилия Эрдогана по поддержке Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины. Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели возможность укрепления отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

"Блинкен и Чавушоглу обсудили дальнейшую координацию и единство НАТО в отношении угрозы дальнейшей эскалации и агрессии России против Украины", - отмечается в сообщении.

В ходе беседы госсекретарь подчеркнул приверженность США и Турции суверенитету и территориальной целостности Украины. Также Блинкен отметил готовность турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать дипломатическое урегулирование конфликта.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили нормализацию отношений между Турцией и Арменией. Кроме того, затрагивались дополнительные шаги, которые могут предпринять США для поддержания этих усилий.

"Они также рассмотрели возможности по поддержанию прочных двусторонних отношений между США и Турцией", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, 3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган находился с визитом в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, в январе Эрдоган пригласил Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Турцию для переговоров. Позднее турецкая сторона отметила, что Украина дала согласие на такую встречу, Россия пока не ответила на инициативу Анкары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони БлинкенСоединенные Штаты АмерикиТурцияУкраина