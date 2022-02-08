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США оцінили зусилля Ердогана щодо підтримки України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорили ситуацію навколо України. Глави зовнішньополітичних відомств також розглянули можливість зміцнення відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Держдепартаменту Неда Прайса.

"Блінкен і Чавушоглу обговорили подальшу координацію і єдність НАТО щодо загрози подальшої ескалації та агресії Росії проти України", - наголошується в повідомленні.

В ході бесіди держсекретар підкреслив прихильність США і Туреччини суверенітету і територіальної цілісності України. Також Блінкен відзначив готовність турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана підтримати дипломатичне врегулювання конфлікту.

Глави зовнішньополітичних відомств також обговорили нормалізацію відносин між Туреччиною і Вірменією. Крім того, зачіпалися додаткові кроки, які можуть зробити США для підтримки цих зусиль.

"Вони також розглянули можливості з підтримки міцних двосторонніх відносин між США і Туреччиною", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, 3 лютого Реджеп Таїп Ердоган перебував з візитом у Києві, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Відзначимо, в січні Ердоган запросив Зеленського і президента РФ Володимира Путіна до Туреччини для переговорів. Пізніше турецька сторона зазначила, що Україна дала згоду на таку зустріч, Росія поки не відповіла на ініціативу Анкари.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаТурцияЕнтоні Блінкен