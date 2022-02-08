США оцінили зусилля Ердогана щодо підтримки України

"Блінкен і Чавушоглу обговорили подальшу координацію і єдність НАТО щодо загрози подальшої ескалації та агресії Росії проти України", - наголошується в повідомленні.

В ході бесіди держсекретар підкреслив прихильність США і Туреччини суверенітету і територіальної цілісності України. Також Блінкен відзначив готовність турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана підтримати дипломатичне врегулювання конфлікту.

Глави зовнішньополітичних відомств також обговорили нормалізацію відносин між Туреччиною і Вірменією. Крім того, зачіпалися додаткові кроки, які можуть зробити США для підтримки цих зусиль.

"Вони також розглянули можливості з підтримки міцних двосторонніх відносин між США і Туреччиною", - підкреслюється в заяві.