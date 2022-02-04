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Встреча Путина и Зеленского в Турции. Эрдоган договорился, решают с датой

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 12:27
Встреча Путина и Зеленского в Турции. Эрдоган договорился, решают с датой Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Турции может состоятся встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о достижении договоренности с украинским лидером об организации встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN Turk.

Он рассказал, о чем договорился с Путиным.

"Был положительный отклик на наше приглашение посетить Турцию после возвращения господина Путина из Китая. Сейчас мы установим дату. Потом, надеюсь, мы проведем эту встречу Путина и Зеленского", - заявил Эрдоган.

Президент Турции также сообщил, что Зеленский согласился на встречу с Путиным.

"Я придаю большое значение встрече с господином Путиным по этому вопросу, потому что на встрече с Зеленским я увидел, что у нас уже есть договоренность по этим вопросам", - заявил он.

У Путина назвали условие встречи с Зеленским

Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для этого ему нужно понимание, что будет в итоге встречи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского

В январе Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию, чтобы "обсудить разногласия".

Отметим, Эрдоган неоднократно предлагал свое посредничество в урегулировании ситуации в Украине. Зеленский также предлагал организовать встречу с Путиным и просил президента США Джо Байдена организовать трехсторонние переговоры. Однако, в РФ не спешат провести переговоры.

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