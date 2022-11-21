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США отримують дедалі більше доказів системних воєнних злочинів РФ в Україні

Фото: російські окупанти вчиняють на окупованих теритооріях України всі можливі воєнні злочини (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Посол з особливих доручень у справах глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США Бет Ван Шак заявила на брифінгу, що дедалі збільшується кількість доказів системних воєнних злочинів, які вчиняються в кожному регіоні Україні, де були розгорнуті російські окупаційні війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Такі системні воєнні злочини містять навмисні, невибіркові та непропорційні напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими та зусилля приховати ці злочини, звіти про страти, тортури та сексуальне насильство", - заявила Ван Шак.

Росію також звинувачують у навмисному ударі по цивільній енергосистемі України з метою залишити цивільне населення без електрики і тепла - це теж воєнний злочин. Крім того, Ван Шак наголосила на побудові Росією великої транснаціональної інфраструктури фільтраційних операцій, яким зараз піддані тисячі українських громадян, що є порушенням міжнародного права.

"Існують переконливі повідомлення, що описують фізичне та психологічне насильство, включаючи страти без судочинства як частину операцій, а також примусове переміщення та депортацію, включаючи тисячі українських дітей, які були викрадені та насильно усиновлені сім’ями в Росії", - сказала вона.

Посол з особливих доручень запевнила, що США підтримують Міжнародний кримінальний суд, українську Генеральну прокуратуру, яка вже виявила тисячі інцидентів, які можуть мати статус воєнних злочинів, а також Слідчу комісію ООН та європейську спільну слідчу групу.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у Херсонській області поліцейські проводять розчистку деокупованих населених пунктів. Правоохоронці обстежують місця обстрілів, виявляють тіла вбитих і закатованих українців, знешкоджують залишені загарбниками боєприпаси. Загалом у звільнених населених пунктах Херсонської області станом на 13 листопада було зафіксовано понад 400 воєнних злочинів російських окупантів.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти перед втечею з Херсона повністю знищили міську критичну інфраструктуру - зв'язок, водопостачання, тепло й електрику.

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