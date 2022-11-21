США отримують дедалі більше доказів системних воєнних злочинів РФ в Україні

"Такі системні воєнні злочини містять навмисні, невибіркові та непропорційні напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими та зусилля приховати ці злочини, звіти про страти, тортури та сексуальне насильство", - заявила Ван Шак.

Росію також звинувачують у навмисному ударі по цивільній енергосистемі України з метою залишити цивільне населення без електрики і тепла - це теж воєнний злочин. Крім того, Ван Шак наголосила на побудові Росією великої транснаціональної інфраструктури фільтраційних операцій, яким зараз піддані тисячі українських громадян, що є порушенням міжнародного права.

"Існують переконливі повідомлення, що описують фізичне та психологічне насильство, включаючи страти без судочинства як частину операцій, а також примусове переміщення та депортацію, включаючи тисячі українських дітей, які були викрадені та насильно усиновлені сім’ями в Росії", - сказала вона.

Посол з особливих доручень запевнила, що США підтримують Міжнародний кримінальний суд, українську Генеральну прокуратуру, яка вже виявила тисячі інцидентів, які можуть мати статус воєнних злочинів, а також Слідчу комісію ООН та європейську спільну слідчу групу.