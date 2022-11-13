У Херсонській області вже виявили понад 400 воєнних злочинів РФ, - Зеленський
У звільнених населених пунктах Херсонської області вже зафіксовано понад 400 воєнних злочинів російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
Президент підкреслив, що слідчими задокументовано всі, без винятку, воєнні злочини, які залишила, відступаючи, російська армія на цих територіях.
"Виявляються тіла вбитих - і цивільних, і військових. У Херсонській області російська армія залишила по собі такі самі звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти", - зазначив Зеленський.
Він запевнив, що кожен російський воєнний злочинець неодмінно понесе відповідальність, а стабільність і правопорядок буде забезпечено у звільнених 226 населених пунктах області, де мешкають понад 100 тисяч жителів.
РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти перед втечею з Херсона повністю знищили міську критичну інфраструктуру - зв'язок, водопостачання, тепло й електрику.
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