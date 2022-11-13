Перед втечею з Херсона росіяни знищили всю критичну інфраструктуру, - Зеленський

Російські окупанти перед втечею з Херсона повністю знищили міську критичну інфраструктуру - зв'язок, постачання води, тепла й електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"У рашистів усюди однакова мета - максимальне знущання з людей", - вказав глава держави.

Зеленський пообіцяв усе відновити, водночас зазначивши, що для цього потрібен час.

"Однак усім вже зрозуміло - результат буде наш, український", - додав президент.