США отреагировали на ракетный удар по Кременчугу

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Россия будет привлечена к ответственности за ее зверства в Украине, в частности, за ракетный удар по Кременчугу 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бринк в Twitter .

"Ужасные сообщения и фото поступают из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет Кремль к ответственности за его зверства в Украине", - написала она.

Так, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу, попав в торговый центр, в котором находились тысячи людей.