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США отреагировали на ракетный удар по Кременчугу

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Россия будет привлечена к ответственности за ее зверства в Украине, в частности, за ракетный удар по Кременчугу 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бринк в Twitter.

"Ужасные сообщения и фото поступают из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет Кремль к ответственности за его зверства в Украине", - написала она.

Так, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу, попав в торговый центр, в котором находились тысячи людей.

Как сообщалось ранее, число погибших от удара возросло до 10.

Известно, что захватчики выпустили две ракеты по Кременчугу.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаКременчуг