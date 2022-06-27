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США відреагували на ракетний удар по Кременчуку

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Росію буде притягнено до відопідальності за її звірства в Україні, зокрема, за ракетний удар по Кременчуку 27 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брінк у Twitter.

"Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні", - написала вона.

Так, сьогодні окупанти нанесли ракетний удар по Кременчуку, влучивши у торговельний центр, у якому знаходились тисячі людей.

Як повідомлялося раніше, кількість загиблих від удару зросла до 10.

Відомо, що загарбники випустили дві ракети по Кременчуку.

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