США відреагували на ракетний удар по Кременчуку

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Росію буде притягнено до відопідальності за її звірства в Україні, зокрема, за ракетний удар по Кременчуку 27 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брінк у Twitter.
"Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні", - написала вона.
Так, сьогодні окупанти нанесли ракетний удар по Кременчуку, влучивши у торговельний центр, у якому знаходились тисячі людей.
Як повідомлялося раніше, кількість загиблих від удару зросла до 10.
Відомо, що загарбники випустили дві ракети по Кременчуку.