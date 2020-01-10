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Иран разрешил Boeing присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 01:09
Иран разрешил Boeing присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Тегеран призвал Канаду и другие страны предоставить информацию относительно катастрофы

Иран разрешил авиакомпании Boeing приобщиться к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране. Об этом заявил представитель иранского Министерства иностранных дел Аббас Муссави, сообщает IRNA.

По словам Муссави, к расследованию обстоятельств и причин аварии самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране будут приобщено не только Украину, но и представителей американской компании Boeing, которая является производителем авиалайнера.

Кроме того, в иранском МИД призвали Канаду и другие страны предоставить всю возможную информацию относительно авиакатастрофы украинского самолета после появления информации о том, что его могла сбить ракета.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следственному комитету в Иране", - подчеркнул Муссави.

Напомним, сегодня ряд американских СМИ, ссылаясь на собственные источники в Пентагоне и разведке, сообщили о том, что украинский самолет, потерпевший крушение в Тегеране, был сбит иранской ракетой. Источники Newsweek утверждают, что самолет авиакомпании МАУ был сбит ракетным комплексом Tор-M1, который изготавливают в России.

Позже в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором был зафиксирован возможный момент попадания иранской ракеты в украинский самолет вблизи Тегерана. Расследователи Bellingcat сразу же заявили, что проверяют информацию.

Кроме того, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава британского правительства Борис Джонсон заявили, что самолет украинской авиакомпании МАУ могла случайно сбить иранская ракета.

Трюдо заявил, что Иран случайно сбил украинский самолет Опубликовано видео возможного попадания ракеты в самолет МАУ
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