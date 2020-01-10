США та Канада відправлять представників для розслідування аварії літака МАУ в Ірані

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Вашингтон направить в Тегеран свого акредитованого представника

Національна рада з безпеки на транспорті Сполучених Штатів Америки відправить до Ірану свого представника для розслідування причин аварії українського літака в Тегерані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як повідомляється, американське відомство вирішило взяти участь у розслідуванні причин та обставин аварії літака української авіакомпанії МАУ в Тегерані, яка сталася 8 січня. Нацрада США направить в Тегеран одного зі своїх слідчих, який надасть допомогу в розслідуванні.

Також у Вашингтоні наголосили, що не збираються "спекулювати на причині авіакатастрофи" українського літака, а також, що іранська влада буде головною в розслідуванні.

Крім того, місце аварії українського літака поблизу Тегерану відвідає представник Канадської ради з безпеки на транспорті. У Канаді заявили, що вирішили прийняти запрошення Ірану та планують поїздку, щоб взяти участь в розслідуванні.

Нагадаємо, раніше представник іранського Міністерства закордонних справ Аббас Муссаві заявив, що Тегеран вирішив допустити до розслідування американську авіакомпанію Boeing. Авіакомпанія має право участі в розслідуванні, адже є виробником літака, що зазнав аварії.

Також РБК-Україна писало, що Тегеран направив офіційні запрошення представникам України, США та інших країн для участі в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ. Участь в розслідуванні зможуть взяти всі дежави, які є сторонами інциденту.

Аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.