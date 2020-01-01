США отправят в Ирак 750 военных после нападения на посольство

Фото: Марк Эспер (из открытых источников)

Ранее демонстранты напали на посольство США в Багдаде

Соединенные Штаты Америки отправят в Ирак 750 военнослужащих после нападения на американское посольство в Багдаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Пентагона Марка Эспера.

По его словам, военные должны прибыть в Ирак в ближайшее время.

"Около 750 солдат будут незамедлительно размещены в регионе. Дополнительные силы также готовы к отправке в ближайшие несколько дней. Данное развертывание является надлежащей и предупреждающей мерой в ответ на растущую угрозу американскому персоналу и объектам, как это было сегодня (31 декабря - ред.) в Багдаде. США будут защищать своих граждан и интересы, где бы те ни находились", - говорится в сообщении.

Approximately 750 #Soldiers will deploy to the region immediately & additional forces from the IRF are prepared to deploy over the next several days. This deployment is an appropriate and precautionary action taken in response to increased threat levels against U.S. personnel... — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) January 1, 2020

Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки "Катаиб Хезболла". Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в столице Ирака Багдаде.