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США отправят в Ирак 750 военных после нападения на посольство

Новости » В мире     01.01.2020 - 08:40
США отправят в Ирак 750 военных после нападения на посольство
Фото: Марк Эспер (из открытых источников)

Ранее демонстранты напали на посольство США в Багдаде

Соединенные Штаты Америки отправят в Ирак 750 военнослужащих после нападения на американское посольство в Багдаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Пентагона Марка Эспера.

По его словам, военные должны прибыть в Ирак в ближайшее время.

"Около 750 солдат будут незамедлительно размещены в регионе. Дополнительные силы также готовы к отправке в ближайшие несколько дней. Данное развертывание является надлежащей и предупреждающей мерой в ответ на растущую угрозу американскому персоналу и объектам, как это было сегодня (31 декабря - ред.) в Багдаде. США будут защищать своих граждан и интересы, где бы те ни находились", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки "Катаиб Хезболла". Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в столице Ирака Багдаде.

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