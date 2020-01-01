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США відправлять в Ірак 750 військових після нападу на посольство

Новини » В світі     01.01.2020 - 08:40
США відправлять в Ірак 750 військових після нападу на посольство

Раніше демонстранти напали на посольство США в Багдаді

Сполучені Штати Америки відправлять в Ірак 750 військовослужбовців після нападу на американське посольство в Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Пентагону Марка Еспера.

За його словами, військові повинні прибути до Іраку найближчим часом.

"Близько 750 солдатів будуть негайно розміщені в регіоні. Додаткові сили також готові до відправки в найближчі кілька днів. Дане розгортання є належної і попереджає мірою у відповідь на зростаючу загрозу американському персоналу і об'єктів, як це було сьогодні (31 грудня - ред.) В Багдаді. США захищатимуть своїх громадян і інтереси, де б ті не знаходилися ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

Спроба атакувати диппредставництво сталася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиками шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла". Повітряні сили США завдали удару по позиціях угрупування в Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стала відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Всього в результаті ударів загинули 25 бойовиків.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран в атаку на американське посольство в столиці Іраку Багдаді.

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