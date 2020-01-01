США відправлять в Ірак 750 військових після нападу на посольство

Раніше демонстранти напали на посольство США в Багдаді

Сполучені Штати Америки відправлять в Ірак 750 військовослужбовців після нападу на американське посольство в Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Пентагону Марка Еспера.

За його словами, військові повинні прибути до Іраку найближчим часом.

"Близько 750 солдатів будуть негайно розміщені в регіоні. Додаткові сили також готові до відправки в найближчі кілька днів. Дане розгортання є належної і попереджає мірою у відповідь на зростаючу загрозу американському персоналу і об'єктів, як це було сьогодні (31 грудня - ред.) В Багдаді. США захищатимуть своїх громадян і інтереси, де б ті не знаходилися ", - йдеться в повідомленні.

Approximately 750 #Soldiers will deploy to the region immediately & additional forces from the IRF are prepared to deploy over the next several days. This deployment is an appropriate and precautionary action taken in response to increased threat levels against U.S. personnel... — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) January 1, 2020

Нагадаємо, 31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

Спроба атакувати диппредставництво сталася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиками шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла". Повітряні сили США завдали удару по позиціях угрупування в Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стала відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Всього в результаті ударів загинули 25 бойовиків.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран в атаку на американське посольство в столиці Іраку Багдаді.