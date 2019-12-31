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Трамп обвинил Иран в атаке на посольство США в Ираке

Новости » Политика     31.12.2019 - 17:30
Трамп обвинил Иран в атаке на посольство США в Ираке
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По его словам, Иран организовал атаку демонстрантов на американское посольство в Багдаде

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

По его словам, Иран организовал атаку демонстрантов на американское посольство в Багдаде.

"Иран убил американского контрактника, ранив многих. Мы решительно ответили, и всегда будем. В настоящее время Иран организует атаку на посольство США в Ираке. Они будут нести полную ответственность. Кроме того, мы ожидаем, что Ирак использует свои силы для защиты посольства", - написал президент США.

Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки "Катаиб Хезболла". Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.

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