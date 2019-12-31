Трамп обвинил Иран в атаке на посольство США в Ираке

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По его словам, Иран организовал атаку демонстрантов на американское посольство в Багдаде

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

По его словам, Иран организовал атаку демонстрантов на американское посольство в Багдаде.

"Иран убил американского контрактника, ранив многих. Мы решительно ответили, и всегда будем. В настоящее время Иран организует атаку на посольство США в Ираке. Они будут нести полную ответственность. Кроме того, мы ожидаем, что Ирак использует свои силы для защиты посольства", - написал президент США.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки "Катаиб Хезболла". Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.