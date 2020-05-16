Из США отправился очередной рейс с эвакуированными украинцами

Из Соединенных Штатов отправился очередной самолет с гражданами Украины, которых эвакуируют домой. На борту специального рейса 72 гражданина.

Как передает РБК-Украина, об этом передает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Самолет отправился из аэропорта Нью-Йорка в Киев в п'пятницу, 15 мая. Это уже шестой коммерческий спецрейс, который осуществляет авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

"Все пассажиры, находящиеся на борту будут обеспечены защитными масками, в частности, и на выходе в аэропорту Борисполь, чтобы иметь возможность безопасно добраться до своих домов или места обсервации", - отметили в посольстве.

Также добавили, что сейчас в период карантина из США в Украину спецлітаками уже доставили более 1700 человек. Более 1200 человек еще ждут эвакуации.

Фото: эвакуационный самолет из США (facebook/rus.embassy.usa)

Напомним, 12 мая в Украину за минувшие сутки прибыло четыре эвакуационных рейсы из около 600 украинцами на борту. Спецрейсы прибыли в аэропорт "Борисполь" из Баку (Азербайджан), Лондона (Великобритания), Рим (Италии) и Тель-Авива (Израиль).

В целом Украина готовит еще 24 рейса для эвакуации украинский, которые из-за пандемии коронавируса застряли за рубежом.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что эвакуация украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а граждане смогут выбрать, каким образом будут проходить обсервацию. Те, кто имеют смартфоны смогут пройти ее у себя дома с помощью мобильного приложения "Действий дома".