Зі США вирушив черговий рейс із евакуйованими українцями

Зі Сполучених Штатів вирушив черговий літак із громадянами України, яких евакуюють додому. На борту спеціального рейсу 72 громадянина.

Як передає РБК-Україна, про це передає посольство України у США на своїй сторінці в Facebook.

Літак вирушив із аеропорту Нью-Йорка до Києва у п'ятницю, 15 травня. Це уже шостий комерційний спецрейс, який здійснює авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

"Усі пасажири, які перебувають на борту будуть забезпечені захисними масками, зокрема, і на виході в аеропорту Бориспіль, щоб мати можливість безпечно дістатись своїх домівок чи місця обсервації", - зазначили у посольстві.

Також додали, що наразі в період карантину зі США в Україну спецлітаками вже доправили понад 1700 людей. Понад 1200 осіб ще чекають евакуації.

Фото: евакуаційний літак зі США (facebook/ukr.embassy.usa)

Нагадаємо, 12 травня в Україну за минулу добу прибуло чотири евакуаційних рейси з близько 600 українцями на борту. Спецрейси прибули в аеропорт "Бориспіль" з Баку (Азербайджан), Лондона (велика Британія), Риму (Італії) і Тель-Авіва (Ізраїлю).

Загалом Україна готує ще 24 рейси для евакуації українців, які через пандемію коронавірусу застрягли за кордоном.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що евакуація українців буде проходити у форматі до 4 літаків за добу, а громадяни зможуть вибрати, яким чином будуть проходити обсервацію. Ті, хто мають смартфони зможуть пройти її у себе вдома за допомогою мобільного додатку "Дій вдома".