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США открыли консульство в Гренландии после того, как Трамп хотел купить остров

Новости » Политика     11.06.2020 - 02:21
США открыли консульство в Гренландии после того, как Трамп хотел купить остров
Фото: флаг Дании (altinget.dk)

Консульство заработало 10 июня

Соединенные Штаты Америки (США) 10 июня открыли консульство в городе Нуук в Гренландии. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о приверженности Америки укреплению сотрудничества с жителями острова и Данией.

Об этом пишет "Голос Америки".

Помпео поблагодарил партнеров США в Дании и Гренландии за помощь в реализации этого важного шага в направлении укрепления сотрудничества.

"Наше присутствие в городе Нуук укрепит процветание, которое мы разделяем с нашими друзьями в Дании и Гренландии, в то время как мы сотрудничаем с другими союзниками и партнерами в Арктике, чтобы обеспечить стабильность и устойчивость развития в регионе, - подчеркнул Помпео.

В прошлом году президент США Дональд Трамп заявил о намерении приобрести у Дании остров Гренландия. Однако в датском правительстве отбросили это предложение, заявив, что "открыты для бизнеса, а не для торговли", а также назвали эту идею абсурдной. После этого Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен "на неопределенное время".

Напомним, в августе 2019 года стало известно, что США хотят открыть генконсульство в Гренландии.

РБК-Украина писало, что в США хотели купить Гренландию еще в 2018 году.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГренландия
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