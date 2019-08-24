США хотят открыть генконсульство в Гренландии

Фото: Гренландия (Reuters)

Госдеп рассчитывают "укрепить политические, экономические и торговые отношения в Арктике"

Государственный департамент Соединенных Штатов направил письмо в комитет Сената по международным отношениям, в котором сообщил о намерении открыть генеральное консульство в административном центре Гренландии, городе Нуук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Daily Beast.

Отмечается, что это произошло через неделю после дипломатического спора с Данией по поводу предложения Дональда Трампа купить у Копенгагена самый большой в мире остров Гренландию.

Согласно документу, открытие диппредставительства США позволит "укрепить политические, экономические и торговые отношения в Арктике" и будет способствовать углублению связей с властями Гренландии и местным населением.

Предложение Госдепа поступило на фоне спора между Соединенными Штатами и Данией. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на сообщения о намерениях США приобрести Гренландию заявила, что разговоры о продаже острова прекращены.

В ответ президент США Дональд Трамп отложил встречу с Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии.

Напомним, Дания и Гренландия договорились об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны в связи с возрастающей стратегической ролью Арктического региона и намерением президента США Дональда Трампа купить Гренландию.