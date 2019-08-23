В США хотели купить Гренландию еще в 2018 году

Фото: флаг Дании (altinget.dk)

Покупку острова считают мерой предосторожности в отношении Китая и РФ

Сенатор США от Арканзаса Том Коттон предлагал послу Дании продать Гренландию Америке еще в 2018 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает пресс-секретарь Коттона, вопрос о покупке Гренландии был обсужден между сенатором и президентом США Дональдом Трампом в том же году. По мнению Коттона, покупка Гренландии, является мерой предосторожности в отношении Китая и Российской Федерации.

"В последние несколько лет Китай пытается получить военный плацдарм в Гренландии, предлагая финансировать строительство аэропорта. Покупка острова защитила бы его и от китайцев, и от русских. Гренландия богата природными ресурсами с неописуемым экономическим потенциалом", - заявил сенатор.

Кто именно был автором идеи о покупке острова – Коттон или Трамп, не сообщается.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Дональд Трамп планировал предложить за Гренландию выплаты в размере 600 млн дол в год.

Также сообщалось, что королевская семья Дании не исключает возможность продажи Гренландии. При этом правительство Дании и Гренландии заявили, что остров не продается.