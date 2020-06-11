США відкрили консульство в Гренландії після того, як Трамп хотів купити острів

Фото: прапор Данії (altinget.dk)

Консульство запрацювало 10 червня

Сполучені Штати Америки (США) 10 червня відкрили консульство у місті Нуук в Гренландії. Держсекретар США Майкл Помпео заявив про прихильність Америки зміцненню співпраці з жителями острова і Данією.

Про це пише "Голос Америки".

Помпео подякував партнерам США у Данії і Гренландії за допомогу в реалізації цього важливого кроку в напрямку зміцнення співпраці.

"Наша присутність у місті Нуук зміцнить процвітання, яке ми поділяємо з нашими друзями у Данії і Гренландії, у той час як ми співпрацюємо з іншими союзниками і партнерами в Арктиці, щоб забезпечити стабільність і стійкість розвитку в регіоні, - підкреслив Помпео.

У минулому році президент США Дональд Трамп заявив про намір придбати у Данії острів Гренландія. Однак в датському уряді відкинули цю пропозицію, заявивши, що "відкриті для бізнесу, а не для торгівлі", а також назвали цю ідею абсурдною. Після цього Трамп відклав зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен "на невизначений час".

Нагадаємо, у серпні 2019 року стало відомо, що США хочуть відкрити генконсульство в Гренландії.

РБК-Україна писало, що у США хотіли купити Гренландію ще в 2018 році.

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Автор: Инна Собора