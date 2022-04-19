UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США откажется от встреч G20 с участием представителей России, - Белый дом

Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут участвовать в мероприятиях саммита G20, на которых будут присутствовать представители РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Псаки во время брифинга.

"Наш представитель там, министр финансов, ясно дала понять, что она не планирует посещать мероприятия или встречи, в которых участвует Россия", - сказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что президент США Джо Байден высказывал обеспокоенность участием России в G20.

Напомним, Псаки заявила, что Соединенные Штаты готовят новые дополнительные санкции в отношении России в связи с ее войной против Украины и хотят не допустить ее участия на саммите G20.

Мы также писали о том, что мировые лидеры всерьез обсуждают необходимость присутствия России в G20.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиG20