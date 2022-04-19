США откажется от встреч G20 с участием представителей России, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут участвовать в мероприятиях саммита G20, на которых будут присутствовать представители РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Псаки во время брифинга.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что президент США Джо Байден высказывал обеспокоенность участием России в G20.

"Наш представитель там, министр финансов, ясно дала понять, что она не планирует посещать мероприятия или встречи, в которых участвует Россия", - сказала Псаки.

Напомним, Псаки заявила, что Соединенные Штаты готовят новые дополнительные санкции в отношении России в связи с ее войной против Украины и хотят не допустить ее участия на саммите G20.

Мы также писали о том, что мировые лидеры всерьез обсуждают необходимость присутствия России в G20.

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