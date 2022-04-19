США відмовиться від зустрічей G20 за участю представників Росії, - Білий дім

"Наш представник там, міністр фінансів, ясно дала зрозуміти, що вона не планує відвідувати заходи або зустрічі, в яких бере участь Росія", - сказала Псакі.

Прессекретар Білого дому також зазначила, що президент США Джо Байден висловлював стурбованість участю Росії в G20.