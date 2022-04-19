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США відмовиться від зустрічей G20 за участю представників Росії, - Білий дім

Фото: прессекретар Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не братимуть участь у заходах саміту G20, на яких будуть присутні представники РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Псакі під час брифінгу.

"Наш представник там, міністр фінансів, ясно дала зрозуміти, що вона не планує відвідувати заходи або зустрічі, в яких бере участь Росія", - сказала Псакі.

Прессекретар Білого дому також зазначила, що президент США Джо Байден висловлював стурбованість участю Росії в G20.

Нагадаємо, Псакі заявила, що Сполучені Штати готують нові додаткові санкції щодо Росії у зв'язку з її війною проти України і хочуть не допустити її участі на саміті G20.

Ми також писали про те, що світові лідери серйозно обговорюють необхідність присутності Росії в G20.

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