Мировые лидеры всерьез обсуждают необходимость присутствия России в G20

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил сегодня, что Россия не может быть конструктивным партнером в альянсе "Большой двадцатки", учитывая ее вторжение в Украину. Ведущие страны обсуждают возможное исключение страны из объединения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Выступая перед журналистами в Оттаве, Канада, Трюдо сказал, что мировые лидеры обсуждают присутствие России в G20. По его словам, это связано с тем, что вторжение в Украину перевернуло экономический рост для во всем мире. После таких действий Россия не может быть конструктивным партнером другим странам.

Комментарии Трюдо последовали за ранними призывами президента США Джо Байдена исключить Россию из G20, группы стран с крупнейшими экономиками мира.