США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии

США не будут поддерживать или участвовать в турецкой военной операции на севере Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

В заявлении говорится, что Турция теперь будет нести ответственность за всех боевиков ИГИЛ в районе, захваченном США за последние два года после разгрома территориального "халифата".

"Турция скоро начнет продвигаться вперед в своей давно запланированной операции на севере Сирии. Вооруженные силы США не будут поддерживать или участвовать в операции", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип 5 октября Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

После этого министр обороны США Марк Эспер заявил, что находится в контакте со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. США сосредоточены на создании механизма обеспечения безопасности в северной и северо-восточной Сирии.

Также сообщалось, что Турция не удовлетворена переговорами с США относительно создания безопасной зоны в Сирии.

Кроме того, сообщалось, что Турция ожидает от США четких шагов в вопросе экстрадиции главарей террористической организации "Параллельное государство" и отказа от поставок оружия террористам в Сирию.