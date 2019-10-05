Пентагон отреагировал на план Эрдогана начать операцию в Сирии

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США сосредоточены на создании механизма обеспечения безопасности в северной и северо-восточной Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что находится в контакте со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и разговаривал с ним буквально вчера. Об этом он заявил, комментируя планы Турции начать военную операцию на северо-востоке Сирии против сирийских курдов, передает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

По его словам, США сосредоточены на создании механизма обеспечения безопасности в северной и северо-восточной Сирии.

"Прямо сейчас мы сосредоточены на создании механизма обеспечения безопасности в северной и северо-восточной Сирии… Мне жаль. Вчера у меня был долгий разговор с моим коллегой господином Акаром и я очень ясно дал ему понять, и он с этим согласился, что нам нужно заставить механизм безопасности работать", - сказал глава Пентагона, добавив, что у Вашингтона и Анкары функционирует совместный центр на юге Турции, который проводит патрулирование воздушного пространства, а также есть наземный патруль.

Он отметил, что США и Турция должны проработать все детали.

"Я просто сказал ему, давайте продолжим работать в этом направлении, это лучший путь для всех нас", - сказал Эспер.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.