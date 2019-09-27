Турция не довольна переговорами с США о безопасной зоне в Сирии

Фото: турецкие военные в Сирии (twitter/dw)

В Турции готовы очистить территорию от террористов в одиночку

Турция не удовлетворена переговорами с США относительно создания безопасной зоны в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в случае, если не будет достигнут прогресс в переговорах, турецкая сторона готова занимать вопрос создания "безопасно зоны" в одиночку.

"Мы не довольны нынешним состоянием усилий и очень четко донесли это до американцев. Если мы не сможем найти выход с Соединенными Штатами, мы очистим территорию от террористической организации в одиночку", - сообщил глава МИД.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии на востоке Евфрата. По словам президента Турции, на данный момент территория Сирии почти очищена от террористов ИГИЛ, однако появилась новая организация под названием "Сирийские демократические силы", которая ничем не отличается от предыдущих террористических организаций.

Также сообщалось, что Турция ожидает от США четких шагов в вопросе экстрадиции главарей террористической организации "Параллельное государство" (FETO) и отказа от поставок оружия террористам в Сирию.