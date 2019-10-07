США відмовилися брати участь у військовій операції Туреччини в Сирії

США не будуть підтримувати або брати участь в турецької військової операції на півночі Сирії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Білого дому.

У заяві йдеться, що Туреччина тепер буде нести відповідальність за всіх бойовиків ІДІЛ в районі, захопленому США за останні два роки після розгрому територіального "халіфату".

"Туреччина скоро почне просуватися вперед у своїй давно запланованій операції на півночі Сирії. Збройні сили США не будуть підтримувати або брати участь в операції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що президент Туреччини Реджеп Тайіп 5 жовтня Ердоган заявив про готовність почати військову операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

Після цього міністр оборони США Марк Еспер заявив, що знаходиться в контакті зі своїм турецьким колегою Хулуси Акаром. США зосереджені на створенні механізму забезпечення безпеки в північній і північно-східній Сирії.

Також повідомлялося, що Туреччина не задоволена переговорами з США щодо створення безпечної зони в Сирії.

Крім того, повідомлялося, що Туреччина очікує від США чітких кроків у питанні екстрадиції ватажків терористичної організації "Паралельна держава" і відмови від постачання зброї терористам в Сирію.