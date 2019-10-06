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Турция направила дополнительные войска на границу с Сирией

Новости » Политика    06.10.2019 - 04:15
Турция направила дополнительные войска на границу с Сирией
Фото: турецькі військові у Сирії (twitter/dw)

На границу везут технику и военных

Турция направила дополнительные войска и военную технику на сирийскую границу на фоне объявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности вскоре начать операцию в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

Отмечается что, в город Акчакале в провинции Шанлыурфа прибыли десять бронетранспортеров с военной техникой, а также автобус с военнослужащими. Конвой был направлен для усиления сирийских воинских частей, дислоцированных на сирийской границе.

В свою очередь Сирийские демократические силы (СДС) предупредили, что реализация военной операции Турции на севере Сирии может вылиться в тотальную войну.

"Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и наш народ", - заявил представитель СДС Мустафа Бали.

В СДС входят курдские отряды народной самообороны (YPG и YPJ), а также арабские и ассирийские ополченцы. Союз пользуется поддержкой США.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип 5 октября Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

После этого министр обороны США Марк Эспер заявил, что находится в контакте со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и разговаривал с ним буквально вчера. США сосредоточены на создании механизма обеспечения безопасности в северной и северо-восточной Сирии.

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