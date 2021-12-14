США осудили заключение оппозиционеров в Беларуси. Требуют немедленного освобождения
Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Сегодня, 14 декабря, в Беларуси лишили свободы шестерых оппозиционеров. Соединенные Штаты Америки призвали немедленно освободить их и других политических заключенных режима Лукашенко.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт государственного секретаря США Энтони Блинкена.
"Мы осуждаем сегодняшние политически мотивированные приговоры белорусских оппозиционеров Сергея Тихановского, Николая Статкевича и журналиста Игоря Лосика. Мы призываем к их немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению более 900 политических заключенных, содержащихся режимом Лукашенко", - пишет Блинкен.
Отметим, что согласно приговору Гродненского суда:
- Сергей Тихановский получил 18 лет лишения свободы усиленного режима;
- Игорь Лосик получил 15 лет лишения свободы усиленного режима;
- Николай Статкевич получил 14 лет лишения свободы усиленного режима;
- Артем Саков получил 16 лет лишения свободы усиленного режима;
- Владимир Цыганович получил 15 лет лишения свободы усиленного режима;
- Дмитрий Попов получил 16 лет лишения свободы усиленного режима.