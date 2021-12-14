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США осудили заключение оппозиционеров в Беларуси. Требуют немедленного освобождения

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Вторник 14 декабря 2021 21:38
США осудили заключение оппозиционеров в Беларуси. Требуют немедленного освобождения Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 14 декабря, в Беларуси лишили свободы шестерых оппозиционеров. Соединенные Штаты Америки призвали немедленно освободить их и других политических заключенных режима Лукашенко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Мы осуждаем сегодняшние политически мотивированные приговоры белорусских оппозиционеров Сергея Тихановского, Николая Статкевича и журналиста Игоря Лосика. Мы призываем к их немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению более 900 политических заключенных, содержащихся режимом Лукашенко", - пишет Блинкен.

Отметим, что согласно приговору Гродненского суда:

  • Сергей Тихановский получил 18 лет лишения свободы усиленного режима;
  • Игорь Лосик получил 15 лет лишения свободы усиленного режима;
  • Николай Статкевич получил 14 лет лишения свободы усиленного режима;
  • Артем Саков получил 16 лет лишения свободы усиленного режима;
  • Владимир Цыганович получил 15 лет лишения свободы усиленного режима;
  • Дмитрий Попов получил 16 лет лишения свободы усиленного режима.
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Соединенные Штаты Америки Беларусь
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