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США засудили ув'язнення опозиціонерів в Білорусі. Вимагають негайного звільнення

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Вівторок 14 грудня 2021 21:38
США засудили ув'язнення опозиціонерів в Білорусі. Вимагають негайного звільнення Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 14 грудня, в Білорусі позбавили волі шістьох опозиціонерів. Сполучені Штати Америки закликали негайно звільнити їх та інших політичних в’язнів режиму Лукашенка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Ми засуджуємо сьогоднішні політично мотивовані вироки білоруських опозиціонерів Сергія Тихановського, Миколи Статкевича та журналіста Ігоря Лосика. Ми закликаємо до їхнього негайного та беззастережного звільнення, а також до звільнення понад 900 політичних ув'язнених, які утримуються режимом Лукашенка", - пише Блінкен.

Відзначимо, що згідно з вироком Гродненського суду:

  • Сергій Тихановский отримав 18 років позбавлення волі посиленого режиму;
  • Ігор Лосик отримав 15 років позбавлення волі посиленого режиму;
  • Микола Статкевич отримав 14 років позбавлення волі посиленого режиму;
  • Артем Саків отримав 16 років позбавлення волі посиленого режиму;
  • Володимир Циганович отримав 15 років позбавлення волі посиленого режиму;
  • Дмитро Попов отримав 16 років позбавлення волі посиленого режиму.
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