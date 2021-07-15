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США осудили преследование правозащитников в Беларуси

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США, Четверг 15 июля 2021 01:27
США осудили преследование правозащитников в Беларуси Фото: Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США (usembassy.gov)
Автор: Даша Харченко

В США осудили обыски и задержания правозащитников в Беларуси. Там призвали режим Александра Лукашенко прекратить репрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Отмечается, что Штаты присоединяются к партнерам, которые осудили действия режима Лукашенко.

"Мы присоединяемся к нашим партнерам в осуждении сегодняшних набегов белорусских властей, имели целью оказывать давление на по меньшей мере 19 общественных, политических и образовательных НПО. Понятно, что в Беларуси существует политический кризис. Единственный выход из этого - прекращение репрессий и освобождение всех политических заключенных", - заявил Прайс.

Напомним, белорусские силовики днем 14 июля провели обыски у сотрудников правозащитного центра "Весна". После этого они, в том числе председатель организации Алесь Беляцкий, были задержаны в рамках "уголовного дела".

В свою очередь, представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано заявил, что режим Александра Лукашенко задерживает правозащитников в Беларуси через страх перед "независимыми голосами". Эти действия белорусских властей будут иметь последствия.

Перед этим белорусские власти ограничили доступ к изданию "Наша Нива".

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